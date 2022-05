Consulta delle frazioni: riaperti i termini per candidarsi

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature a componente della Consulta delle Frazioni e dei Quartieri della Città.

Le domande dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del 23 giugno 2022, allo Sportello del Cittadino - Quic di via De Amicis, n. 1 mediante consegna a mano, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it.

La Consulta delle Frazioni e dei Quartieri della Città è un organismo partecipativo volto a valorizzare la collaborazione dei cittadini alla vita amministrativa locale e facilitare la continuità dei rapporti tra il centro e le zone esterne della città. sono specificati nell'allegato avviso.

“La consulta delle Frazioni e dei Quartieri – afferma il Vice sindaco e Assessore a Partecipazione e cittadinanza attiva Maria Rita Vergani - rappresenta l’occasione di poter essere parte attiva per il lavoro dell’amministrazione sul territorio, sia portando all’attenzione degli assessori le criticità, ma anche proposte da attuare come migliore espressione di quella “cittadinanza attiva” di cui si parla spesso, come buona pratica da realizzare anche nella nostra città”.