L’elevata temperatura, l’assenza di ventilazione e l’umidità che da giorni interessano il nostro territorio fanno sì che si verifichino le condizioni climatiche caratteristiche dell’ondata di calore; questa può rappresentare un rischio per la salute dei cittadini, in particolare per i soggetti più vulnerabili come bambini, anziani e persone con malattie croniche.

Consigli utili su come affrontare il caldo estivo

Nelle prossime ore, il caldo afoso diventerà di nuovo intenso e prenderà il via una nuova ondata di calore che coinvolgerà tutta l’Italia.

Per individuare, giornalmente e per i 3 giorni successivi, le condizioni meteo-climatiche pericolose per la salute e assegnare un livello di rischio, ARPA Lombardia ha messo a disposizione il Bollettino “Disagio da calore – Humidex”, consultabile nella sezione Temi Ambientali/Meteo e clima/Bollettini meteorologici del sito di Arpa Lombardia, dal lunedì al sabato compreso, fino al 15 settembre. L’ultimo Bollettino Humidex riporta, per i prossimi giorni, un “forte disagio da calore”.

Il Sindaco di Pero, Antonino Abbate: «A Milano e Provincia le temperature massime dovrebbero arrivare a toccare i 36°C. L’amministrazione raccomanda ai cittadini più fragili o affetti da patologie croniche di evitare, per quanto possibile, uscite nelle ore più calde della giornata».

Prevenzione per evitare problemi

La prevenzione può rivelarsi fondamentale e si traduce in alcuni comportamenti come mantenersi idratati, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, indossare abbigliamento leggero e traspirante e monitorare regolarmente la salute dei soggetti a rischio.

Regione Lombardia ha predisposto un opuscolo, “Solo il bello del caldo”, con indicazioni utili su come affrontare il caldo estivo.

Numero di pubblica utilità 1500 "Proteggiamoci dal caldo"

Dal 26 giugno 2024, il Numero di pubblica utilità 1500 è attivo nell’ambito della campagna informativa del Ministero della Salute “Proteggiamoci dal caldo”, in sinergia con l'Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Quest’anno, per la prima volta, è rivolto anche al mondo del lavoro, offrendo informazioni su norme e linee guida e sul sistema di allerta sui rischi dovuti al caldo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ulteriori informazioni:

Regione Lombardia Come affrontare il caldo estivo (regione.lombardia.it)

Ministero della salute Ondate di calore (salute.gov.it)

Ats Milano Città Metropolitana Come affrontare il caldo estivo | ATS Milano (ats-milano.it)

Arpa Lombardia Humidex | Disagio da calore - ARPA Lombardia