Consegnato il riconoscimento per "Al Punvigin da l'ann"

Giovedì 1° maggio, si è svolto il tradizionale pranzo sociale del Circolo Cooperativo di Pontevecchio: alla presenza di numerosi soci si è consumato un pranzo di ottimo livello e si è dato atto ad una lotteria con vari premi offerti da "Cicli Battistella" e dalla "Gioielleria Luisa Pozzi" di Magenta.

Consegnato il riconoscimento per il "Al Punvign da l'ann"

La cosa più importante, però, è stata la consegna di un riconoscimento mediante una targa

“ AL PUNVIGIN DA L’ANN” anno 2025 – quarta edizione, per l’impegno, la disponibilità e la capacità nell’intraprendere iniziative per la comunità di Pontevecchio.

La scelta fatta dal C.D.A. della Cooperativa, è stata sulla Croce Azzurra Sezione di Pontevecchio, che fondata nel 1990 dal parroco di Pontevecchio Don Elia Salvadori e dal compianto medico Dott. Antonio Garavaglia, ha svolto la sua attività fino al 31 dicembre 2022.

Il lavoro svolto dalla Croce azzurra

In tutti gli anni di attività, non sono mancati riconoscimenti, anche tangibili, per l'impegno profuso con cura e dedizione dai soci volontari, per l'attenzione rivolta ai bisogni delle persone, assicurando il trasporto di ragazzi portatori di handicap, di anziani presso luoghi di cura e di visite specialistiche.

La targa è stata ritirata dalla Signora Oldani Maria Luisa come ultima coordinatrice e responsabile della sezione di Pontevecchio.

Il commento del presidente della Cooperativa sig Maurizio Baroni:

“E' stata sicuramente una bella giornata in cui ho potuto verificare, parlando con i soci presenti, che la Cooperativa è ben viva e rappresenta una importante risorsa per la comunità di Pontevecchio".