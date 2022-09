Dopo la raccolta è arrivato il momento della consegna. Mattinata di grande festa alle scuole primarie di Magenta dove oggi, lunedì 19 settembre, due cittadine: Jessica Oldani e Natascia Trezzi hanno consegnato il materiale di consumo come fogli A4, penne, matite e rotoli di carta, frutto di una raccolta ad hoc da loro ideata in favore delle scuole elementari cittadine.

Consegnato il materiale raccolto in favore delle scuole

Le due magentine sono state accompagnate dall'assessore all'Educazione Giampiero Chiodini che ha così avuto modo di ringraziarle per il lavoro svolto in concerto con tantissimi cittadini che hanno partecipato a questa raccolta straordinaria. A beneficiare della solidarietà dei magentini sono state le scuole Santa Caterina, Lorenzini di Pontevecchio, Santa Beretta Molla di Pontenuovo, De Amicis di Via Papa Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII di Piazza F.lli Cervi che le due cittadine insieme all'assessore hanno girato durante la mattinata.