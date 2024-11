Nei giorni scorsi, nella Sala Arcobaleno dell’Ospedale di Garbagnate, si è svolta la cerimonia di consegna del diploma di specializzazione in Medicina Generale ai dieci Medici di Medicina Generale (MMG) che hanno completato il corso del Polo Formativo ASST Rhodense per il triennio 2020-2023.

Consegnati i diplomi ai medici di Medicina generale dell'Asst Rhodense

Il corso MMG è gestito in Regione Lombardia dall’Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo di PoliS-Lombardia (AFSSL) e svolto presso i Poli Formativi delle ASST Lombarde. Il progetto ha offerto ai partecipanti una formazione pratica “sul campo”, fondamentale per rispondere alla crescente domanda di cure territoriali e consolidare una rete assistenziale vicina ai cittadini.

“Per una Sanità migliore e ancora più vicina al cittadino, il ruolo dei medici di medicina generale è fondamentale. L’assistenza al paziente si fa in struttura ma inizia sul territorio, ed è qui che il vostro lavoro risulta importantissimo”, ha dichiarato il direttore generale di ASST Rhodense, Marco Bosio, rivolgendosi ai neo-diplomati. Sulle sfide attuali del sistema sanitario, come la carenza di medici di medicina generale, ha evidenziato Bosio: “Dobbiamo migliorare e stiamo lavorando sul tema. Percorsi come questo sono essenziali per creare una vera conoscenza reciproca e costruire insieme un sistema condiviso per il bene della salute di tutti noi cittadini. Grazie per tutto quello che farete per il territorio”.

I complimenti del direttore Eliano Gaffuri

Alla cerimonia era presente anche il direttore socio-sanitario di ASST Rhodense, Emiliano Gaffuri, nonché direttore del Polo Formativo, che ha ribadito il valore delle sinergie all’interno del sistema sanitario, soprattutto in un momento storico complesso: “Squadra, sistema e territorio sono parole chiave per mantenere il valore della nostra sanità, che resta un’eccellenza da difendere. Per superare le difficoltà attuali dobbiamo saper ascoltare, lavorare insieme e mantenere il paziente sempre al centro. Un plauso a tutti i corsisti”.

Anche il direttore medico di presidio, Rho e Passirana e referente ospedaliero di Polo Formativo, Martino Trapani, ha espresso l’impegno dell’ASST per l’ampliamento dell’offerta formativa: “Un investimento essenziale per la crescita dei futuri medici. Voi siete un valore aggiunto per la nostra comunità e rappresentate un punto di riferimento per le famiglie”.

Il referente Mario Marone

“L’iniziativa formativa appena conclusa non solo ha contribuito a formare nuovi professionisti - ha spiegato il referente dei MMG del Polo, Mario Marone - ma ha anche creato uno spazio di confronto e dialogo che arricchisce la rete assistenziale dell’ASST Rhodense e aiuta noi medici di base a offrire il miglior servizio possibile al cittadino. Un ringraziamento speciale alla squadra dell’ASST Rhodense che ha accompagnato i neo-diplomati durante il triennio, favorendo la loro crescita professionale e il loro inserimento in un contesto di assistenza territoriale sempre più forte e vicino ai cittadini”.

Per i neo-diplomati, la conclusione di questo percorso formativo rappresenta un nuovo inizio, ha raccontato Elisa, una delle corsiste: “L’esperienza non è stata facile, ma ha segnato per tutti noi un nuovo inizio. Abbiamo trovato figure di riferimento e creato legami preziosi; sono felice di aver vissuto questa esperienza”.