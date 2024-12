La struttura polivalente di San Marco a Marcallo sabato 30 novembre ha accolto i migliori, o forse gli studenti che si sono impegnati con maggiore attaccamento allo studio. Non scarseggiava il relativo seguito di genitori e nonni.

Consegnate le borse di studio di Marcallo

In ventidue, dalla quinta elementare alla laurea triennale, si sono presentati davanti al sindaco Fausto Coatti per ritirare il riconoscimento suddiviso in Borse di studio ( legato al reddito) e Buoni Libro che ogni anno il Comune dispone per le ultime generazioni di marcalcasonesi che primeggiano a scuola.

Quattordici ragazze e otto ragazzi si sono guadagnati il meritato premio. Emozione e party si sono fusi in una mattinata di festa. Protagonisti anche i ragazzi dell’associazione Blue Family impegnati nel lavoro di camerieri nel rinfresco conclusivo.