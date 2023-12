Consegnate le borse di studio a Cisliano

Regalo di Natale meritato per gli studenti più meritevoli. Nella sala Consiliare sono state consegnate, come ogni anno, le borse di studio del Comune di Cisliano agli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Erasmo da Rotterdam.

Sette i premiati

Previste nel piano di diritto allo studio, sono un riconoscimento importante dell’impegno con cui questi studenti e studentesse hanno affrontato l’anno scolastico. Sette i premiati: Luca Volo, Riccardo Angelini, Susanna Cupidi, Emma Foresti, Vittoria Maria Bruto, Leonardo Cupidi e Sara Fiorella.

Appuntamento alle 11 nella Sala Consiliare di via Piave: i ragazzi e le ragazze con i loro genitori sono stati ricevuti dal sindaco Ilaria Mora e dal vicesindaco Luca Durè, che si sono complimentati con loro per i risultati ottenuti e hanno sottolineato quanto queste borse di studio siano importanti non solo per il loro valore economico, ma anche e soprattutto perché sono il riconoscimento ufficiale di un anno di impegno, forza di volontà e passione per lo studio, nonché un messaggio positivo da ricordare in quei momenti in cui ci sembra di perdere fiducia nelle nuove generazioni permanentemente connesse tra Instagram, Snapchat e TikTok.

«Fondamentale, naturalmente, anche il supporto delle famiglie che hanno il delicato compito di affiancare i figli nel loro percorso di crescita e studio» sottolinea Luca Durè. Un premio che oltre a riconoscere il valore degli studenti che lo ricevono , ha lo scopo di rimarcare il ruolo fondamentale per una società in continua crescita della cultura e del diritto allo studio come fonte di formazione per la vita.

L’importanza della dedizione