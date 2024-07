Domenica 30 giugno l’Amministrazione comunale di Arese ha consegnato le benemerenze a coloro che hanno portato lustro alla Città, contribuendo in modo significativo alla crescita sociale e civile, aumentandone il prestigio con disinteressata dedizione.

Consegnate le benemerenze della città di Arese

"La cerimonia è stata l'occasione per esprimere la gratitudine non solo dell'Amministrazione, ma di tutta la comunità, alle donne, agli uomini, alle associazioni che danno un contributo speciale alla città e si adoperano per il bene comune. Tutte queste persone e associazioni si sono contraddistinte per generosità, impegno, proattività, dedizione. Caratteristiche che li hanno visti impegnati a favore della collettività con altruismo e passione. A loro il nostro doveroso e sentito ringraziamento" – ha commentato il Sindaco Luca Nuvoli. "Un ringraziamento anche al Prof. Ferruccio Capelli, Docente all'Università Bicocca di Milano e Direttore della Casa della Cultura di Milano, che ha tenuto una lectio magistralis sulla pace, tema conduttore di questa prima edizione delle civiche benemerenze. La consegna di questi riconoscimenti è stata uno dei tanti appuntamenti della Festa patronale, che quest'anno è durata ben 3 giorni con un programma molto ricco. Se questo palinsesto è stato possibile è anche grazie ai nostri sponsor che ci hanno mostrato fiducia e a cui rivolgiamo il nostro grazie: 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐫𝐞𝐬𝐞, 𝐒𝐌𝐆 𝐆𝐚𝐬 𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐞, 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐭𝐮𝐚, 𝐀𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐩𝐨𝐬𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐚𝐳𝐳𝐢 𝐕𝐢𝐬𝐦𝐚𝐫𝐚, 𝐅𝐮𝐥𝐭𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢".

Elenco premiati e motivazioni

La Commissione, formata dal Sindaco e dai capogruppo consiliari, ha riconosciuto la benemerenza a:

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ARESE

Per le iniziative di carattere sociale e assistenziale in soccorso dei singoli e della collettività, grazie alla dedizione dei propri volontari che dal 1984 garantiscono la costante presenza sul territorio a supporto della cittadinanza, prendendosi cura dei più deboli e sofferenti attraverso il trasporto di malati, anziani e disabili, fornendo ausilio per gli interventi della Protezione Civile Sanitaria e affiancando l’Amministrazione in occasione delle manifestazioni e nella gestione delle situazioni di emergenza come avvenuto per l’epidemia da Covid-19.

Sergio Taccani

Per le iniziative di carattere sociale e assistenziale in soccorso dei singoli e della collettività svolte fin dal 1966 attraverso l’attività di volontariato prestata negli anni nell’Associazione “Mani Tese” a sostegno del terzo mondo e nell’Operazione Mato Grosso a sostegno dei poveri dell’America Latina, fino alla fondazione del gruppo “Amici del Perù” per finanziare e realizzare opere in Perù; per gli alti valori umanitari e il senso di altruismo dimostrati collaborando come responsabile della Caritas Decanale; per la disponibilità e la generosità nel mettersi a disposizione come autista per la Comunità Socio-Sanitaria “La Cometa”, la Residenza Sanitaria Assistenziale Gallazzi-Vismara e la Conferenza di San Vincenzo De Paoli di Arese; per la profonda umanità e professionalità con cui ha ricoperto in passato il ruolo di responsabile e coordinatore esecutivo della Comunità Socio-Sanitaria “La Cometa”, il ruolo di educatore presso l’Oratorio San Giovanni Bosco e per il ruolo di Amministratore di Sostegno che riveste ancora oggi; per il servizio che svolge per la comunità dal 1980 come componente della Banda Cittadina.

Fedele Bertoletti

Per l’attività svolta nel campo delle arti come polistrumentista a seguito del diploma in tromba conseguito alla Civica Scuola di musica di Milano; per aver contribuito con perseveranza alla ricostruzione del Corpo bandistico di Arese, oggi Filarmonica Giuseppe Verdi, diretta sapientemente e con professionalità dal 1979 al 2017, mettendo a disposizione la versatilità delle sue doti artistiche, per la passione e l’amore dimostrato per la musica e la città di Arese.

Maisha Marefu

Per le iniziative di carattere sociale e assistenziale in soccorso dei singoli e della collettività svolte sia sul territorio di Arese che in Africa; per essersi distinta nel corso degli anni attraverso la generosità e la tenacia con cui ha portato avanti progetti di alfabetizzazione per le donne nelle zone rurali dell’Africa sub Sahariana, per il supporto nella costruzione di centri di prima medicina nelle zone più remote del Kenya, per la profonda umanità con cui fornisce sostegno a centinaia di bambini orfani in età pre-scolare in Kenya e Tanzania; per il senso di altruismo con cui fornisce supporto alle fasce deboli e povere del nostro territorio.

Uni Ter Arese

Per le iniziative di carattere culturale e sociale messe a disposizione della collettività, per essersi distinta per la grande professionalità dei soci volontari che dal 1997 si adoperano per realizzare sul territorio iniziative di carattere sociale e culturale; per la passione con cui organizzano corsi di formazione e conferenze; per il fondamentale contributo alla promozione della cultura a favore degli adulti.