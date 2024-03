Consegnata la benemerenza all'ex primario dell'ospedale di Magenta, Nicola Mumoli

Un ringraziamento commosso con la consegna di una benemerenza all'ormai ex primario di medicina interna dell'ospedale Fornaroli di Magenta. Questo quanto ha consegnato nella mattinata di oggi, giovedì, l'Amministrazione comunale a Nicola Mumoli.

Una benemerenza per l'ex primario del Fornaroli, Mumoli

"Come Città di Magenta abbiamo voluto organizzare questo momento di saluto sincero, di cuore, al dottor e amico Nicola Mumoli che per sette anni è stato primario del Dipartimento di Medicina Generale del nostro Ospedale - commenta il sindaco Luca Del Gobbo - Oggi siamo da una parte un po' tristi e dall'altra fieri di aver avuto a Magenta un grande medico che, insieme ai suoi colleghi di dipartimento e non solo e con tutto il personale infermieristico e la Direzione, in questi anni ha contribuito ad alzare il livello delle prestazioni del nostro ospedale, in efficienza e in risposta ai cittadini. Da Sindaco mi capita di ascoltare i cittadini quando hanno lamentele sul nostro ospedale, ma vanno raccontate anche le tante eccellenze e il modo in cui ancora oggi il Fornaroli è un punto di riferimento importante per il territorio. Abbiamo bravissimi primari, bravissimi medici ed infermieri che ogni giorno lavorano per tutti noi, a volte anche oltre quello che gli viene richiesto. Inoltre, voglio ringraziare Nicola e tutto il personale ospedaliero per quanto fatto in un periodo che noi tutti oggi cerchiamo di rimuovere dai ricordi ma che ha segnato un momento difficile della storia mondiale, una pandemia che ha colpito pesantemente il nostro modo di vivere. Lui, con i suoi colleghi medici ed infermieri, ha portato il nostro ospedale ad essere una eccellenza nazionale, ha portato la sanità lombarda e, in particolare, quella dell'ospedale di Magenta nelle cronache nazionali. In più, hanno aperto, precorrendo altri ospedali, il percorso di controllo e monitoraggio post covid per seguire i pazienti anche dopo le dimissioni".

Il ricordo della dottoressa Radice

Un lungo discorso quello del primo cittadino che che ha accolto oggi in Sala Giunta il dottor Mumoli, accompagnato dalla dott.ssa Chiara Radice Direttore Medico del Presidio Magenta/Abbiategrasso, per un saluto e un ringraziamento lasciando un ricordo della Città.

"Mi fa piacere condividere con Nicola questo momento istituzionale voluto dal Sindaco perché con lui abbiamo lavorato gomito a gomito. Ci tengo a ringraziarlo per il rapporto continuativo e stretto che ha sempre avuto con la Direzione e nell'entusiasmo che ha sempre messo nel far crescere l'equipe di professionisti, medici e infermieri, su tanti filoni della medicina, anche in un periodo intenso come quello del covid che ha creato ancora più unione. A lui va un grosso in bocca al lupo per la nuova esperienza", così la dottoressa Radice.

Il trasferimento a Viareggio