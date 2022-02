Conflitto in Ucraina: solidarietà e fiaccolate da parte dei Comuni

Le iniziative di solidarietà

Il 1 marzo appuntamento a Rho per la fiaccolata di solidarietà nei confronti degli ucraini.

Una fiaccolata per la Pace si terrà il 1 marzo 2022 nel Comune di Rho come solidarietà al popolo ucraino a cui ha voluto esprimere vicinanza anche il sindaco di Abbiategrasso.

La fiaccolata nel Comune di Rho

Il Comune di Rho per martedì 1 marzo alle 21.00 ha indetto una fiaccolata per la pace in solidarietà del popolo ucraino. L'evento rilancia quanto espresso durante il consiglio comunale del 23 febbraio e la giunta del 24 febbraio visto l’accelerazione della situazione in Ucraina. L’appello alla Pace è in collaborazione con tutti i Sindaci della zona e le realtà associative del territorio. L' appuntamento sarà alle 21.00 davanti al palazzo comunale in Piazza Visconti e ci si sposterà in piazza San Vittore, con un breve percorso nel cuore della città. Accanto al sindaco Andrea Orlandi e alla giunta comunale, saranno presenti i rappresentanti del Consiglio comunale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

“Il nostro è da sempre un territorio di pace,- dichiara il sindaco Orlandi, - e martedì sera saremo in piazza per ribadire la nostra ferma contrarietà ad ogni guerra, un appello al dialogo e la massima solidarietà al popolo ucraino”.

Le parole del sindaco di Abbiategrasso