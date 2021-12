Confindustria, un legnanese tra i vicepresidenti dei Giovani Imprenditori lombardi

Nuove nomine

Confindustria, il legnanese Daniele Leonardi è stato nominato vicepresidente dei Giovani Imprenditori lombardi.

C’è anche un legnanese nella squadra dei nuovi vicepresidenti dei Giovani Imprenditori lombardi di Confindustria eletta mercoledì 1 dicembre 2021, che affiancherà nel suo lavoro per il triennio 2021-2024 il presidente Jacopo Moschini.

Un bel risultato per Daniele Leonardi, vicepresidente del Gruppo Giovani di Confindustria con delega al Consiglio Nazionale, che ora si occuperà a livello regionale di comunicazione.

Laureato in comunicazione all’Università Cattolica di Milano con il massimo dei voti, Daniele Leonardi è partner dal 2010 della Creative Farm di Legnano, un’agenzia creativa specializzata nellagrafica pubblicitaria e nella comunicazione visiva per l'industria e il commercio. Leonardi è entrato a far parte dei Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Milanese nel 2017. Da ottobre 2018 è referente e responsabile della Commissione Comunicazione per il Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Rapallo (ex Santa Margherita Ligure) e da giugno 2020 ha una delega alla comunicazione nel team di Francesco Fumagalli, VP dei Giovani Imprenditori Confindustria.

Ha commentato Leonardi:

"Sono molto orgoglioso di essereparte della squadra di Presidenza di Jacopo Moschini, amico e persona di valore. Le sfide per la Lombardia sono grandi, a partire dal Pnrr fino ai Giochi di Milano Cortina, ma siamo pronti a farela nostra parte, anche pensando ai Giovani che verranno dopo di noi".