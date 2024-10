Confindustria celebra il centenario di Legnano dando voce agli imprenditori

Uno spettacolo gratuito offerto alla città che festeggia il suo primo secolo sapendo di poter contare su un solido passato, che gli imprenditori di questo territorio hanno aiutato a creare.

"Che bella impresa": il "regalo" di Confindustria alla città per il Centenario

Nella serata di venerdì 11 ottobre, sul palco del Teatro Galleria, a dare vita a "Che bella impresa", serata celebrativa del centenario di Legnano città targata Confindustria Alto Milanese, sono stati i protagonisti di quest'avventura: imprenditori, startupper e studenti.

Tra i presenti nella sala gremita, il sindaco Lorenzo Radice, imprenditori e tanti giovani. La serata si è aperta con un lungo intervento del presidente di Confindustria Alto Milanese Maurizio Carminati che ha citato uno studio dell’Università di Helsinki che ha dimostrato come gli imprenditori provino per la propria azienda lo stesso amore che i padri provano per i propri figli: è stata misurata l’intensità di affetto di 21 padri, mostrando loro la foto dei loro figli, e di 21 imprenditori, sottoponendo loro la foto della loro azienda, con una risonanza magnetica all’encefalo.

Lo scopo della serata era quello di elogiare gli imprenditori e i loro collaboratori che hanno reso il territorio performante dal punto di vista economico.

"Questo primato non è caduto dal cielo, ma è frutto di fatica e lungimiranza"

Carminati ha proseguito citando i dati di uno studio di Città metropolitana:

"Legnano e l’Alto Milanese hanno un Pil pro capite di 30.500 euro, superiore a quello lombardo, che è di 20.700 euro, e a quello italiano, che è di 20.200 euro. Questo primato non è caduto dal cielo, ma è il frutto della fatica degli imprenditori che ci hanno preceduto e di quelli che continuano a pensare a come allevare la propria azienda, esattamente come si allevano i figli. Il tessuto economico del territorio è costituito da 450 aziende su 20 comuni, che danno lavoro a circa 15mila addetti che producono 7 miliardi e mezzo di euro. Il 40% delle aziende è del comparto meccanico, il 20% della moda e del lusso, il 15% del chimico-plastico, il 15% del terziario. Il 41% delle nostre aziende arriva ai 15 dipendenti e l’82% non supera i 50 dipendenti: in questo sistema le aziende piccole garantiscono la flessibilità che il mondo ci invidia, mentre quelle più grandi fanno da traino determinando un equilibrio perfetto".

Le testimonianze degli imprenditori e degli studenti del territorio

Poi sono state proposte le testimonianze di alcuni imprenditori. Non è mancata una parentesi comica, a cura del cabarettista genovese Antonio Ornano che ha portato sul palco battute sagaci sul mondo del lavoro, i suoi cavalli di battaglia e alcuni racconti della sua vita privata, ovviamente in chiave ironica.

Infine sono intervenuti gli studenti degli istituti Bernocchi e Dell’Acqua di Legnano e del Marcora di Inveruno, che hanno raccontato i loro progetti sperimentali.