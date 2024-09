In data 24 settembre 2024, presso il maniero di Via Berchet 8, i contradaioli della Nobile Contrada San Magno di Legnano si sono riuniti per la 58ᵃ assemblea generale ordinaria. Confermata integralmente l'intera reggenza.

Conferme alla guida della Nobile contrada di San Magno

L’ordine del giorno prevedeva la nomina del Presidente e del Segretario, lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, l’approvazione del bilancio e delle relazioni finanziaria e morale relative all’anno appena trascorso.

La serata è iniziata con un momento di raccoglimento in ricordo dei contradaioli che ci hanno lasciato in questo anno paliesco, persone che lasceranno per sempre un segno nella storia di contrada.

Molti i contradaioli presenti e, soprattutto, attenti alle parole pronunciate dal gran priore, Marco Barlocco, che durante la lettura della relazione morale si è dichiarato contento e fiero del lavoro svolto dai contradaioli in questo anno paliesco, certo che la dedizione non diminuirà per l’anno a venire.

La serata si è conclusa con approvazione per acclamazione alla richiesta all’assemblea per l’iscrizione della Contrada al Palio per l’anno 2025.

I nomi della reggenza

La Reggenza della Nobile Contrada San Magno è dunque integralmente confermata per l’anno a venire:

Gran Priore Marco Barlocco al suo secondo anno di reggenza

Capitano Alessandro Zanovello al suo quarto anno di reggenza

Castellana Sofia Di Simplicio al suo secondo anno di reggenza

Gran Dama Anna Lattuada al suo terzo anno di reggenza

Scudiero Riccardo Vizzolini al suo secondo anno di reggenza

Gonfaloniere Simone Iberto al suo secondo anno

Conferme che per la Contrada non si fermano alla reggenza, il Capitano Alessandro Zanovello conferma ufficialmente, dopo aver comunicato la sua scelta al Consiglio, Dino Pes come fantino per il Palio dell’anno a venire e Nicolò Farnetani per il Memorial Favari. Questo il commento del Capitano: