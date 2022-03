Confermato anche per il 2022 il buono natalità comunale

Un aiuto concreto

L'Amministrazione di Bareggio ha confermato anche per l'anno in corso il bonus.

Il Comune di Bareggio ha confermato anche per il 2022 il buono natalità come sostegno alle famiglie che hanno avuto o avranno figli nel corso dell'anno.

Le politiche di sostegno

Il Comune di Bareggio, nell’ambito delle politiche per il welfare, sostiene i nuclei familiari residenti con figli attraverso interventi di supporto alla natalità e alla genitorialità. Tra gli interventi, è stanziato un apposito fondo economico da destinare alle famiglie residenti, attraverso l’erogazione una-tantum di un contributo economico per ogni figlio nato o adottato nel corso dell’anno 2022.

Tale azione integra le misure statali e regionali con essa compatibili, a sostegno delle nascite. I requisiti di accesso del richiedente alla data della domanda sono:

- Essere cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea o se cittadino straniero in possesso

di regolare permesso di soggiorno;

- Essere residente nel Comune di Bareggio;

- Essere genitore convivente di un figlio nato o adottato nel periodo dal 01/01/2022 al

31/12/2022 (la convivenza deve risultare dallo stato di famiglia anagrafico e permanere dalla

data di nascita o adozione del figlio);

- Non c’è limite di Isee per la presentazione delle domande.

Entità e assegnazione del buono

Il buono dell’importo di € 250,00 sarà assegnato a tutti i richiedenti a seguito dell’istruttoria sulla regolarità delle domande pervenute entro il termine previsto. In caso di nuclei familiari con gemelli - o adozioni plurime - nati o adottati nel periodo previsto dal bando, verrà assegnato il buono per ciascun figlio. Le domande dovranno pervenire sul modello predisposto di istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2022 esclusivamente in modalità telematica, con le modalità indicate sul sito del comune: www.comune.bareggio.mi.it, con accesso tramite SPID oppure CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA.

Saranno escluse le domande pervenute con modalità diverse da quelle previste o incomplete o arrivate al protocollo successivamente al termine del 31 dicembre, ad eccezione delle istanze riferite alle nascite nel mese di dicembre 2022, che dovranno pervenire entro e non oltre il 31/01/2023.

Per informazioni:

Settore Famiglia e Solidarietà Sociale, Tel. : 02 90369243 da lunedì a venerdì dalle h. 9.00 alle h. 12.00;

mail : buononatalita@comune.bareggio.mi.it