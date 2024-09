Per il Centro Sportivo Polifunzionale "G. Brera" di Pero, è stato necessario avviare e completare la procedura per il rilascio della licenza di agibilità di pubblico spettacolo.

Confermata l'agibilità per il centro sportivo Brera di Pero

Il provvedimento è obbligatorio per strutture di intrattenimento e impianti sportivi in quanto autorizza il gestore a svolgere le attività in presenza di pubblico nel rispetto della legislazione di Pubblica Sicurezza. Le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono indispensabili per autorizzare lo svolgimento di attività di intrattenimento in locali ed impianti che hanno una capienza di spettatori superiore a 200 persone.

In data 3 settembre 2024, la Commissione comunale di Vigilanza per locali di pubblico spettacolo presieduta dal Sindaco Antonino Abbate e composta dai tecnici competenti, ha effettuato il sopralluogo e l’esame della documentazione tecnica allo scopo di verificare le condizioni di solidità e sicurezza delle strutture e delle attrezzature allestite all’interno del campo, nonché gli aspetti strutturali degli edifici, il rispetto della normativa impiantistica e antincendio, della segnaletica di sicurezza e delle prescrizioni di igiene; la Commissione ha espresso parere favorevole richiedendo al gestore una serie di specifici interventi per assicurare la piena conformità alle prescrizioni indicate dai commissari tecnici.

In data 11 settembre 2024, personale della Polizia Locale e dell'ufficio tecnico comunale ha poi effettuato il sopralluogo finale, verificando l’ottemperanza alle prescrizioni precedentemente indicate dalla Commissione comunale di Vigilanza.