Conferito a Franco Vaia il premio vittuonese per la cittadinanza attiva

È stato consegnato a Franco Vaia il Premio alla cittadinanza attiva "Antonia Galli", organizzato dal Comune di Vittuone e giunto quest'anno alla sua seconda edizione.

La cerimonia di premiazione, tenutasi al Parco Lincoln nella mattinata di giovedì, ha visto la presenza oltre che di una delegazione dell'Amministrazione comunale anche degli studenti di terza media, che hanno così partecipato alla pulizia del parco.

Un'iniziativa, quest'ultima, che va a inserirsi nell'omaggio della comunità ad Antonia Galli, instancabile concittadina, impegnata fino alla sua scomparsa nella salvaguardia ambientale e tutt'oggi un esempio per le nuove generazioni. La consegna del premio, conferito a Vaia per il suo impegno nella raccolta dei rifiuti abbandonati, è avvenuta proprio accanto all'albero piantato in memoria della donna.

L'intervento del sindaco Bonfadini

Presente alla cerimonia il sindaco Laura Bonfadini, accompagnata dagli assessori Francesca Ceriani e Ivana Marcioni. Il primo cittadino ha così commentato questa seconda edizione del premio:

"Cari ragazzi, perché siamo qui? Antonia Galli è stata una nostra concittadina che si è spesa per la salvaguardia dell’ambiente, non chiedendo mai nulla. Si aggirava in bicicletta per Vittuone e per la campagna raccogliendo i rifiuti che persone incivili lasciavano ovunque. Sempre disponibile a dare una mano anche pulendo i nostri fontanili, non si perdeva in inutili chiacchere, Antonia si muoveva, faceva".

"Per questo abbiamo deciso di istituire un premio in sua memoria, che sia di esempio per tutti! Per voi giovani, ma anche per gli adulti che a loro volta, dovrebbero essere loro stessi esempi di comportamento civile".

Dal sindaco sono poi giunti i ringraziamenti ai ragazzi delle terze classi delle medie, al corpo docente e ai rappresentanti della Cooperativa La Solidarietà che ha coadiuvato l'Amministrazione nel progetto.