Confcommercio di Rho sostiene la campagna “Mai più sola. Fermiamo insieme la violenza contro le donne organizzata dai 17 Comuni dell’area Rho e Garbagnate.

Confcommercio Rho sostiene “Mai più sola. Fermiamo insieme la violenza contro le donne”, la campagna di sensibilizzazione e informazione del Centro Antiviolenza HARA organizzata dai 17 Comuni dell’area Rho e Garbagnate per una sensibilità diffusa e una Comunità realmente “amica della donne”.

Dopo il lancio del sito dedicato www.centroantiviolenzahara.it , online dall’8 marzo 2021, la campagna sui social e sui mezzi classici di comunicazione si sta procedendo con la collaborazione di Confcommercio.

Il Centro Antiviolenza HARA sta distribuendo a tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa del territorio delle vetrofanie e una locandina create ad hoc per diffondere il messaggio Mai più sola nei luoghi maggiormente frequentati.

L’assessore ai Servizi Socio-assistenziali, Nicola Violante commenta:

“Tutti noi possiamo diventare parte di un cambiamento nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne e creare una rete di supporto per le donne che la subiscono. E’ importante far comprendere alle donne che non sono sole e non saranno mai sole, ma che c’è una comunità che le vuole aiutare. Ringrazio Patrizia Giudici, presidente della delegazione Confcommercio di Rho, e tutte le attività commerciali per la sensibilità e l’impegno a diventare parte di questa rete di supporto”.