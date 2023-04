Confcommercio al fianco dei bimbi autistici

Confcommercio Magenta e Castano Primo al fianco dei bimbi autistici.

Autismo

Il 2 Aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU.

La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico e, tra coloro che sono decisamente in ascolto su questo importantissimo tema e, più in generale su quello della disabilità, c’è Confcommercio Magenta e Castano Primo, che da sempre pone al centro della propria attenzione non solo le dinamiche che, meramente, contraddistinguono, il “Mondo del Commercio e delle Imprese” ma, più in generale, tutti gli scenari nei quali le Attività Associate operano, che hanno avuto modo di contraddistinguersi, ulteriormente, ad esempio, partecipando al progetto ConTEsto che ha permesso a queste molte attività di offrire non solo il “valore dei propri servizi” ma “servizi di valore” dedicate a queste persone, ai ragazzi, ai bambini ed alle famiglie che, quotidianamente vivono questa realtà.

Giornata mondiale

I dati dell'Osservatorio nazionale: In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Questi dati sottolineano la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.

Confcommercio Magenta Castano

Per ricordare queste attenzioni e richiamare il doveroso e necessario sguardo di attenzione a questo scenario molte attività Associate hanno dato corpo ad una iniziativa spontanea, cui la Confcommercio Territoriale di Via Volta in Magenta ha immediatamente indirizzato il proprio plauso ed il proprio sostegno, grazie al fondamentale supporto garantito dalla propria Rappresentanza espressa nel rinnovato Consiglio della Associazione, grazie alla quale negozi alimentari, pubblici esercizi, attività dell’abbigliamento, fioristi, lavanderie, ristoranti e molti atri esercizi ancora, in molti comuni della zona, esporranno un fiocco blu ad attestazione della vicinanza, dell’ascolto e, appunto, del necessario rimando ad un tema dal quale non si deve assolutamente distogliere l’attenzione ma indirizzare il doveroso sguardo.