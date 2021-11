Confartigianato, a Enrico Meraviglia la targa al valore associativo

Imprese

Il fondatore della Meraviglia Modelli di via Amalfi a Legnano è attivo nell'associazione da ben 60 anni.

Confartigianato Alto Milanese premia Enrico Meraviglia.

Confartigianato imprese Alto Milanese celebra Enrico Meraviglia

L'imprenditore ha ricevuto la targa di riconoscimento al valore associativo nella serata di ieri, giovedì 18 novembre 2021, nella sala Ceccarelli di Tecnocity in via 20 Settembre a Legnano. Presenti all’evento Gianfranco Sanavia, presidente di Confartigianato Alto Milanese ed Eugenio Massetti, presidente regionale di Confartigianato Lombardia, oltre al segretario di Confartigianato Alto Milanese Giacomo Rossini.

Il passaggio generazionale in cui i nuovi soci sono i dipendenti storici

Enrico Meraviglia, classe 1939, fonda la ditta Meraviglia Modelli nel 1961 e si specializza nella costruzione particolare di modelli per turbine, giranti, pelton, oltre a modelli per parti meccaniche. Nonostante la raggiunta pensione, decide di proseguire con l’attività fino al 2007, anno in cui trasforma la sua azienda di via Amalfi 16, nell'attuale società Meraviglia Modelli Snc Di Meraviglia. Si tratta di un passaggio generazionale in cui i nuovi soci altro non sono che i dipendenti storici della ditta Meraviglia Enrico. Negli anni il lavoro è andato ad aumentare e grazie alla stabilità raggiunta, alla pubblicità del passa parola e la particolarità dell'attività svolta l'impresa è riuscita a lavorare e a crescere anche nel periodo di pandemia attuale assumendo nuovi dipendenti e investendo in nuovi macchinari sempre più moderni per offrire un servizio migliore alla clientela.

Attivo nell'associazione, con ruoli di primo piano, da ben 60 anni

Il presidente Gianfranco Sanavia, durante la serata, ha ricordato che "Meraviglia è parte della nostra associazione da 60 anni. Ha ricoperto diverse cariche all’interno dell’associazione, tra cui: presidente di Artigianservice dal 1998 al 2018 e dal 2002 a oggi presidente di Ambiente e Salute. Ha sempre avuto un ruolo fondamentale all’interno della nostra associazione, risultando presente sia nei momenti buoni ma anche in quelli più difficoltosi".