Condannato a 6 anni e 4 mesi l'agente immobiliare che drogò una coppia e abusò di lei

E' stato condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione Omar Confalonieri, l'agente immobiliare di Rho che drogò una coppia e abusò della donna.

La decisione da parte del gup

ll gup Massimo Baraldo ha emesso sentenza di condanna per violenza sessuale e lesioni, ma ha assolto Omar Confalonieri per il capo di imputazione sul sequestro e non ha riconosciuto la recidiva. L'agente immobiliare è stato condannato con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni. Oltre alla coppia, l'uomo è stato accusato di reati analoghi da altre quattro donne: questo filone dell'indagine sta andando avanti. Era già stato condannato a Monza nel 2009 per un fatto analogo. Un altro fascicolo a suo carico era stato archiviato nel 2010 a Bergamo.

Le dichiarazioni spontanee dell'imputato

Dopo la richiesta di pena, Confalonieri avrebbe fatto delle dichiarazioni spontanee chiedendo scusa per quanto accaduto e anche di voler cambiare vita affrontando un percorso terapeutico soprattutto per la moglie e il figlio piccolo.

Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso 2 ottobre 2021, mentre era in corso la compravendita di un box proprio fra l'agente e la coppia.