Concorso Vetrine di Primavera: premiate le vetrine più belle di Rho.

Concorso Vetrine di Primavera: premiate le vetrine più belle

38 attività aderenti al concorso, 7.267 voti su facebook, più di 45mila visualizzazioni delle foto delle vetrine in gara sulla pagina Facebook Shopping&Living Rho con un montepremi di 5mila euro per 7 vincitori: questi sono i numeri del successo del 1° Concorso “Vetrine di Primavera” organizzato da Comune e Confcommercio.

Dopo due edizioni natalizie, il Comune avrebbe dovuto promuovere la terza edizione che però è stata sospesa a causa del Covid. Ha così proposto una nuova versione del concorso dedicato questa volta alle Vetrine di Primavera: è cambiato il periodo, ma non la sostanza dell’iniziativa, che ha l’obiettivo di rilanciare le attività commerciali della città mettendo in palio buoni da 200 a 2mila euro per rinnovare il proprio negozio all’interno e all’esterno.



Le vetrine vincitrici

1. Torrefazione Continental

2. Desirée

3. Di fiore in fiore Rho

4. Centro Ottico Pegaso

5. La Bottega del Mondo

6. Tacabutun

7. Premio Social assegnato a ViaggeRho nel Gusto con 845 voti

Il voto finale è stato decretato dall’apprezzamento ottenuto sui social e da una giuria formata nel modo seguente:

-Comune di Rho Dott.sa Morlacchi

-Fotografo e video Melaz Studio

-Marketing e comunicazione Giuseppe Pizalis

-Associazione commercianti Angelo Brignoli

Le parole del vice sindaco

“Come promesso a dicembre, quando avevamo dovuto rinviare la terza edizione di “Vetrine di Natale”, abbiamo riproposto l’iniziativa in primavera, come segnale di buon auspicio e di rinascita - dice il vicesindaco e assessore al Commercio, Andrea Orlandi -. Sono molto contento che l’iniziativa abbia riscosso successo sia come adesione di attività commerciali che di pubblico-votante. Questa iniziativa rientra in un più vasto progetto di sostegno al commercio messo a punto con Confcommercio: continua l’esenzione della Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico, prorogata al 31 dicembre 2021, e i bandi per il rinnovo delle attività, per un totale di 250mila euro”.

Il commento di Patrizia Giudici