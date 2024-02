Concorso letterario per giovani scrittori ad Albairate

Il Comune di Albairate con la Biblioteca civica “Lino Germani” indice l’ottava edizione del Concorso Letterario per Giovani Scrittori, un’iniziativa culturale, a carattere nazionale, nata per avvicinare i giovani alla scrittura creativa, proponendosi come occasione per sostenerne l’immaginazione e il talento.

Elaborati entro il 24 maggio 2024

Per partecipare, i concorrenti dovranno comporre un racconto inedito, in massimo 4 cartelle, a partire da uno degli otto incipit stabiliti dal bando, oppure una poesia a tema libero, in massimo 50 versi. Gli elaborati dovranno pervenire presso gli Uffici Protocollo o Biblioteca del Comune di Albairate entro venerdì 24 maggio 2024.

La Premiazione dei vincitori si terrà sabato 14 settembre 2024, alle 17 con una cerimonia nella Corte Salcano (via C. Battisti 2, Albairate).

Sono previste 2 categorie di gara, Poesia e Racconto (questa suddivisa in tre sezioni: Medie, Superiori e Over), premi in denaro per i primi tre classificati della categoria Racconto, un premio “Angelo Masperi” per la miglior poesia dell’edizione 2024 e tre premi della Giuria sotto forma di buoni per l’acquisto di libri.

I premi

Un premio per i primi tre classificati per ogni categoria, primo classificato 200euro; secondo 150euro e terzo 100euro. Per la categoria Poesia anche il premio “Angelo Masperi”, 150euro, per la miglior componimento dell’edizione 2024. Inoltre premi della giuria con buoni libri da 50euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il bando sul sito del Comune di Albairate o contattare gli uffici Biblioteca o Cultura: tel. 02 94981343 / 02 94981300 , oppure inviando una e-mail ai seguenti indirizzi: biblioteca@comune.albairate.mi.it / comune.albairate.mi.@pec.it