Concorso fotografico per ricordare il borgo

Torna il concorso fotografico nel piccolo borgo di Cassinetta di Lugagnano dal titolo «C’era una volta …..a Cassinetta». Un appuntamento tradizionale che si ripete e che quest’anno vedrà la sua realizzazione dal 9 all’11 settembre 2023 in occasione della Festa patronale del borgo affacciato sulle sponde del Naviglio.

Per valorizzare il patrimonio del paese

Chi desidera partecipare al concorso dovrà consegnare le fotografie stampate in formato 20x30 all’Ufficio anagrafe del Comune o in biblioteca entro il 2 settembre 2023 . Il modulo di iscrizione e il regolamento del concorso sono disponibili sul sito del Comune https://www.comune.cassinettadilugagnano.mi.it

Un’iniziativa aperta a tutti per mostrare e valorizzare gli angoli nascosti di Cassinetta. Scorci senza tempo che custodiscono i segreti della memoria: cortili, una casa, una via, una roggia…ogni luogo ha una storia da raccontare. L’obiettivo è quello di cercare scatti capaci di far rivivere il passato, di emozionare, la memoria storica da tramandare alle nuove generazioni.

Le fotografie verranno esposte nel Palazzo Comunale nelle giornate del 9 e 10 settembre. A tutti i visitatori sarà data la possibilità di esprimere il proprio gradimento sulle opere esposte contribuendo all’assegnazione di un riconoscimento simbolico all’opera più apprezzata. I risultati del concorso fotografico saranno resi pubblici nella serata di lunedì 11 settembre 2023: le tre fotografie scelte dalla Commissione Cultura come le più rappresentative del tema del concorso verranno premiate dall’Amministrazione comunale durante la tradizionale cerimonia dedicata alla consegna del San Carlino e delle Benemerenze.