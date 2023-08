Conclusi i lavori su 16 alloggi pubblici: in autunno il bando per l'assegnazione

Sedici alloggi Sap di proprietà comunale sono stati rimessi a nuovo a Legnano.

Alloggi pubblici: il Comune ne ha rimessi a nuovo 16

I lavori di manutenzione straordinaria, per un importo superiore al mezzo milione di euro, sono stati finanziati con oltre 498mila euro da Regione Lombardia, ottenuti nel 2021 dal Comune di Legnano partecipando a una manifestazione d’interesse, e con circa 16.500 euro di risorse proprie. Questi 16 alloggi potranno, insieme con altri che si sono liberati per turnazione (per un totale di una ventina), essere inseriti nel prossimo bando per l’assegnazione delle case popolari che sarà probabilmente pubblicato fra settembre e ottobre.

"Continua il recupero del patrimonio abitativo comunale"

Commenta Anna Pavan, assessore al Benessere e sicurezza sociale:

"Proseguiamo nel lavoro di recupero e messa a disposizione del patrimonio abitativo comunale che all’inizio del nostro mandato ci siamo posti come obiettivo aggredendo un problema storico quale l’indisponibilità di molti alloggi di nostra proprietà per i tempi lunghi necessari al loro recupero".

"In due anni gli immobili sfitti sono passati da 43 a una dozzina"

Mario Brambilla, consigliere incaricato per le Politiche abitative, sottolinea:

"Il nostro è un lavoro che sta producendo risultati: due anni fa erano 43 gli immobili sfitti e adesso siamo scesi a una dozzina, senza contare la collaborazione instaurata con Aler per avviare il completamento delle tre palazzine di via delle Rose, una delle quali sarà di proprietà comunale e arricchirà di altri venti alloggi il nostro patrimonio abitativo".

Ecco dove si trovano gli alloggi appena ristrutturati

Venendo all’ubicazione degli alloggi, tre di questi si trovano nel quartiere Canazza, 12 in immobili dell’Oltrestazione e uno in zona centrale.