In questi giorni si sono conclusi i corsi di Polizia Stradale effettuati dagli Agenti di Polizia Locale Nerviano – Pogliano.

Conclusi i corsi di sicurezza stradale per i bambini dei centri estivi

Hanno interessato le scuole dell’infanzia di Nerviano: Garbatola, Sant’Ilario e Via dei Boschi. A Pogliano hanno interessato la scuola dell’infanzia Padre Bernasconi e il centro estivo presso l’oratorio San Luigi. In totale i corsi hanno interessato 223 bambini per un totale di 34 ore finanziate totalmente da Regione Lombardia nell’ambito di un progetto.

Le Agenti Raffaella Moggia e Alessia Meruzzi hanno svolto sia lezioni in aula che pratiche su strade. Durante le lezioni teoriche sono stati spiegati i concetti di strada, circolazione stradale in sicurezza, segnaletica stradale verticale ed orizzontale, luminosa e degli Agenti del traffico.

Ai bambini più piccoli della Scuola dell'Infanzia è stata spiegata e successivamente messa in pratica in strada la "Regola dei quattro sguardi" per imparare ad attraversare in sicurezza in corrispondenza dell'attraversamento pedonale.

Le dotazioni degli agenti e delle loro auto

Sono state fornite nozioni circa la dotazione personale degli Agenti di Polizia Locale (arma, caricatore di scorta, manette, Capsicum, radio portatile e paletta segnalatrice) e del mezzo di servizio (radio, Dae, cellulare per redazione verbali e relativa stampante, tablet, apparecchiatura laser per rilievi planimetrici incidenti stradali, pretest per controllo tasso alcolemico e dispositivi luminosi ed acustici di emergenza).

Alcuni dei presenti sono stati poi accompagnati a piedi presso il Comando per una visita guidata per far conoscere ai piccoli la realtà della Polizia Locale e le modalità operative dei vari uffici.

Al termine delle lezioni pratiche sono stati rilasciati ad ogni bambino gli attestati di partecipazione al corso di cui all'oggetto, personalizzarti con il plesso scolastico di appartenenza, i dati anagrafici di ogni singolo partecipante, i nominativi delle istruttrici, la firma del Comandante, la data di rilascio ed è stato apposto il timbro istituzionale del Comando Unico per l'abilitazione alla circolazione in qualità di pedoni e ciclisti.

In alcune date, il Comandante Dott. Stefano Palmeri ha presenziato alle lezioni ed ha potuto rispondere alle molte domande curiose che gli venivano poste dai bambini; alla fine dell'attività è stato salutato istituzionalmente con il "saluto al berretto".