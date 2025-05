Concertone del Primo Maggio, protagonista la musica

Concertone del Primo Maggio a Legnano a suon di musica.

La seconda edizione del Concertone del Primo Maggio 2025 a Legnano porta in cattedra il progetto artistico della band Primadora, gruppo rock indipendente composto da Federico Cataleta al basso, Simone Leoni alla tastiera, Riccardo Grillo alla chitarra e Jacopo Martignoni alla batteria.

La kermesse musicale si è tenuta al Teatro Tirinnanzi di Legnano, dove hanno gareggiato 10 band selezionate dal direttore artistico Stefano Re, tra 35 candidature. L’evento musicale, condotto dall'attore e cabarettista Max Pisu, è stato organizzato dai sindacati Cgil, Cisle Uil, con il supporto delle associazioni Uildm e 60 MilaViteDaSalvare, e il patrocinio del Comune di

Legnano. Il ricavato della vendita delle magliette è stato devoluto all’associazione 60 MilaViteDaSalvare che, come noto, si occupa di sensibilizzare sulla diffusione dei defibrillatori (strumenti che possono salvare la vita in caso di arresto cardiaco).

I commenti

I Primadora hanno ricevuto un buono di 950 euro spendibile presso i Banas Studio per una produzione musicale e la possibilità di esibirsi al prossimo Rugby Sound. Hanno raccontato: "È andata veramente molto bene e ci siamo divertiti. Prima di partecipare ci siamo detti: ‘Andiamo, divertiamoci come se fosse un concerto di un’ora e mezza’, che è l’approccio che abbiamo durante

i live. Non ci aspettavamo questo risultato, perché durante questi eventi ci sono tanti mondi portati dalle altre band e c’è una consapevolezza se il proprio sound venga apprezzato o compreso, soprattutto perché in questo caso il livello era alto. Il premio che ci permette di partecipare al Rugby Sound 2025 è una ‘figata’: è un’occasione che attendiamo da anni. Noi vogliamo essere

musicisti nella vita e crediamo molto in questo progetto; in questo momento, con la vittoria, siamo al settimo cielo". Mario Principe, segretario denerale della Cgil Ticino Olona, ha dichiarato: "Per il secondo anno abbiamo offerto alla città, in occasione del Primo Maggio, una serie di opportunità per parlare di lavoro attraverso la tradizionale manifestazione in piazza San Magno e strumenti non consueti per il sindacato in generale, ma in particolare a Legnano, come la musica. Hanno partecipato alla selezione 38 gruppi musicali da tutta Italia, di cui 10 selezionati da una giuria di qualità capitanata

da Stefano Re della Bel Fiore Band. In totale, sul palco del Tirinnanzi si sono esibiti 40 musicisti. È un segnale di grande vitalità e rappresenta la capacità del sindacato di saper dialogare con il mondo dei giovani, che hanno voglia di partecipare. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci: l’appuntamento è per il Primo Maggio 2026".