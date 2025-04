Concerto spostato a causa del lutto per il Papa. I Punkreas: "La Giunta ci ripensi"

"Non è stato concordato alcuno spostamento al 4 maggio, se non in caso di maltempo. La Giunta e il Salice ci ripensino". A parlare così sono i Punkreas.

I Punkreas: "Comune e Salice ci ripensino"

La band parabiaghese che ha fatto la storia del punk in Italia e che figurava come il gruppo di punta del tradizionale concerto della Liberazione promosso dal centro sociale Pertini di Legnano per il pomeriggio di venerdì 25 aprile spera in un ripensamento da parte di Palazzo Malinverni e del Salice, dopo che il Comune ha annunciato l'annullamento del pomeriggio in musica a causa della proclamazione del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco I (lutto che è iniziato oggi, martedì 22 aprile, e si protrarrà fino a sabato 27 aprile, giorno in cui saranno celebrate le esequie del Pontefice).

"L'invito alla sobrietà del Governo è strumentale"

La band, che ribadisce l’importanza di tenere alti i valori dell’antifascismo e la difesa dei diritti, commenta:

"L’invito alla sobrietà del Governo appare come una strumentalizzazione per limitare le celebrazioni e gli eventi per la Festa della Liberazione. Il 25 Aprile non è una festa in discoteca o un happy hour, ma il giorno in cui si ricorda la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, grazie alla Resistenza che ci ha poi condotti alla democrazia".

"La Giunta consenta tutte le celebrazioni"

Il Partito democratico nazionale, partito che tra l’altro è nella maggioranza a Legnano, ha annunciato la sospensione delle attività solo per tre giorni (e cioè fino a giovedì 24 aprile). A sottolinearlo sono ancora i Punkreas, che concludono:

"Ci auguriamo la Giunta possa cambiare idea e consentire lo svolgimento di tutte le celebrazioni".