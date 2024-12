Due belle giornate quella di venerdì 6 e di domenica 8 dicembre 2024, per Abbiategrasso che ha visto ancora una volta protagoniste le Fiamme Cremisi de Bià. Si è trattato del tradizionale appuntamento di fine anno per lo scambio di auguri tra Bersaglieri, familiari, simpatizzanti, Autorità, cittadinanza e gli ospiti della Casa di Riposo di strada Cassinetta.

Concerto e scambio di auguri per i bersaglieri di Abbiategrasso

Venerdì sera si è tenuto presso il cinema teatro “Al Corso” la 2a edizione del concerto di Natale, organizzata dalla fanfara dei Bersaglieri di Abbiategrasso “Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli”.

Quest’anno i posti della sala del teatro erano esauriti a dimostrazione della buona riuscita dell’esibizione.

La fanfara diretta magistralmente dal Capo Fanfara Bers. Lanzalaco Cav. Calogero e dal suo vice Bers. De Vecchi Paolo, si è esibita su 2 tempi suonando molteplici brani bersagliereschi che hanno ottenuto il plauso delle persone presenti.

Nell’intervallo è avvenuto lo scambio dei doni con il presidente del comitato di potenziamento dei Vigili del fuoco, sig. Milani Giuseppe a ringraziamento del lavoro svolto dai volontari a favore della cittadinanza.

Inoltre durante la serata il Sen. Garavaglia unitamente alla madrina signora Mariangela Donà hanno consegnato al “Fanfarone” e neo cavaliere Bianchi Mauro le insegne di Cavaliere OMRI.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

I festeggiamenti di domenica

Domenica inizio ore 8.30 con l'alzabandiera effettuata nel cortile della Casa di Riposo di strada Cassinetta, per poi continuare all’interno con la visita agli ospiti per portare in un clima natalizio, un massaggio augurale e un attimo di allegria, donando alla struttura un qualcosa di funzionale per gli ospiti e anche per i dipendenti.

Quest’anno infatti si è voluto indirizzare la donazione a strumenti di supporto sanitario, si tratta di un carrello porta medicinale a disposizione del personale infermieristico da utilizzare durante la somministrazione delle terapie agli ospiti. Questo strumento individuato dalla direzione e dai sanitari della Rsa, è stato da noi acquistato insieme alla famiglia Locatelli, la quale ha inteso rinnovare il ricordare Ambrogio che è stato il nostro Presidente Onorario e di sezione per tanti anni.

A seguire in Basilica di Santa Maria Nuova, al termine l’incontro, in piazza Marconi, con una benemerita Associazione di volontariato presente sul territorio dell’Abbiatense, la Croce Azzurra, a cui abbiamo donato il nostro calendario associativo di Sezione/Fanfara, il gagliardetto della Sezione e un contributo per le necessità che riterranno opportuno adoperare.

Il pranzo a conclusione dei festeggiamenti

La giornata bersaglieresca si è poi conclusa con il pranzo presso il ristorante Oasi del Gusto 2 di Ozzero.

Quest’anno abbiamo consegnato una copia del 1° calendario della Sezione e Fanfara di Abbiategrasso a tutti i componenti della Fanfara, inoltre la famiglia Locatelli ha invece omaggiato i nostri ultraottantenni presenti al pranzzo con il suddetto calendario: il Decano dei Bersaglieri di Abbiategrasso Baratto Cav. Uff. Ezio, Barlottini Cav. Lino, Cairati Franco, Cantoni Angela, Donà Teresa, Gorinto Giuseppe, Loaldi Teresio, Magnaghi Giuseppe, Nativi Cav. Uff. Giacinto e Santambrogio Cav. Luciano.

In entrambe le occasioni numerose le autorità invitate e che ci hanno onorato della loro presenza; il Senatore Garavaglia Massimo, il Sindaco Cesare Nai, gli Assessori Marina Baietta e Roberto Albetti, il Sindaco di Settimo Milanese Fabio Rubagotti, per l’ANB, il vice presidente nazionale gen. Antonio Pennino, il consigliere nazionale Moresco Cav. Gianfranco, il Presidente Regionale Garanzini Cav. Francesco il Presidente provinciale Lazzati Enrico.