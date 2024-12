Concerto di Natale e Piva la Vigilia con la banda di Passirana

Due importanti appuntamenti prima di Natale vedranno protagonisti i componenti del corpo bandistico Santa Cecilia di Passirana.

Dopo il concerto la banda girerà la città per la tradizionale piva natalizia

Sabato, alle 21, nella chiesa parrocchiale della frazione rhodense andrà in scena il tradizionale concerto di Natale: protagonisti con due brani solisti il primo trombone della banda Davide Cozzi e la prima tromba Marco Seveso. Dirigerà il concerto gratuito e aperto a tutti il maestro Luigi Bascapè. Il secondo appuntamento si terrà, come da tradizione, la sera e la notte della Vigilia con i componenti del corpo bandistico che gireranno la città per la tradizionale piva natalizia.

Epifania da sogno con il concerto al teatro De Silva

Ultimo appuntamento di queste feste con i rappresentanti del corpo bandistico di Passirana sarà il giorno dell’Epifania al teatro de Silva di via Castelli Fiorenza. Una Epifania da sogno, tra grandi classici e canti senza tempo. Dalle canzoni di Domenico Modugno a quelle di Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri, arricchite dai classici come «Io Vagabondo» dei Nomadi e «Strani Amori» di Laura Pausini. Lucy Caputo, Alessio Pollastrini e un quartetto di Voci renderanno ogni nota un’esperienza indimenticabile.