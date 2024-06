Tornano i Community Days FCTO, le giornate dedicate al coinvolgimento della comunità in imperdibili eventi culturali per raccogliere fondi a favore delle tante attività che la Fondazione svolge sul territorio ormai da 18 anni.

Concerti speciali nelle fabbriche per raccogliere fondi per la Fondazione comunitaria

Dopo il successo dell’edizione 2023, prosegue l’iniziativa di portare la musica del violino Stradivari tra la gente, questa volta nelle fabbriche, laboratori, stabilimenti, intesi come la fucina della realtà produttiva italiana e aperti appositamente per creare degli eventi indimenticabili.

Il Festival concertistico itinerante “Uno Stradivari per la Gente” edizione 2024 si chiamerà quindi “Suoni nelle fabbriche”.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Accademia Concertante d’Archi di Milano, diretta dal Maestro Mauro Ivano Benaglia, con la partecipazione del Maestro Lorenzo Meraviglia che suona un violino Stradivari del 1730; con la collaborazione di Fondazione Per Leggere ; con la disponibilità degli imprenditori del territorio che apriranno le loro fabbriche per ospitare i concerti.

La Fondazione comunitaria Ticino Olona offrirà al pubblico tre serate indimenticabili cui sarà possibile assistere con una donazione simbolica di 10 euro a persona il cui ricavato sarà destinato alla gestione delle numerose iniziative che svolgono e sostengono ogni giorno per il territorio. Si terrà poi un quarto concerto nella città di Legnano in occasione dei festeggiamenti per il centenario della città a partecipazione gratuita.

I dettagli del concerto di gala

Grazie alla disponibilità dell’imprenditore Guido Azario, il Concerto di Gala di apertura del Festival si terrà presso la sede dell’azienda WIZchemicals di Dairago in Via Campo di Sotto 15.

Apertura cancelli ore 20.30 – Inizio concerto ore 21.00

L‘Accademia Concertante d’Archi di Milano e il Coro Ars Nova di Cerro Maggiore eseguiranno musiche di Mozart, Rossini, Ciaikowsky e cori da Opera di Giuseppe Verdi (leggi il programma).

CLICCA QUI PER PRENOTARE

NB: al momento della prenotazione viene richiesto il versamento della donazione: senza il versamento, la prenotazione non viene confermata. Nel modulo google di prenotazione vengono richiesti i dati fiscali per la ricevuta che vi verrà inviata a mezzo mail e che potrà essere presentata in sede di dichiarazione dei redditi per i benefici fiscali

Si segnala che verranno effettuate riprese audiovisive del concerto.