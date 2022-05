Con Microcosmi street per ridare vita alla città

L'iniziativa comunale

Il progetto MicroCosmi di Rho ha come finalità la promozione della cittadinanza attiva

L'iniziativa del Comune di Rho rivolta a residenti e famiglie per prendersi cura della propria città rendendola unica con un'opera d'arte.

Sei un residente del quartiere, un’associazione del territorio, una famiglia, un gruppo di insegnanti? Microcosmi Street è una iniziativa aperta a chiunque abbia voglia di offrire il proprio tempo per ridare bellezza a questa città, partecipa anche tu!

21_22 maggio 2022

Via Aldo Moro dalle 16.00 alle 19.00

FESTA DELLE FAMIGLIE

Una mostra en plein air farà da cornice a due pomeriggi ricchi di laboratori per bambini e adulti, street art e guerilla gardening

11 _12 giugno 2022

Via Deledda dalle 10.00 alle 18.00

COLORI E CREATIVITÀ

Mani esperte guideranno tutti coloro che desiderano partecipare alla trasformazione di una semplice via di passaggio in un’opera d’arte

25_26 giugno 2022

Via Mazzo_Scuole Federici dalle 10.00 alle 18.00

GIOCHIAMO?

La strada si colora di nuovo, lo spazio vuoto si riempie di vivaci disegni dipinti a terra che riproducono divertenti idee per inventare giochi e condividere momenti di socialità tra i bambini all’uscita della scuola

MicroCosmi – Spazi per una città educativa è un progetto di Stripes e del Comune di Rho, realizzato grazie al finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia, Bando EduCare.

La valorizzazione del territorio

Il progetto MicroCosmi ha come finalità la promozione della cittadinanza attiva e il coinvolgimento della comunità attraverso la valorizzazione di un sistema educativo urbano che permette di implementare la connessione e «contaminazione» tra i servizi 0/6, luoghi, risorse ambientali e culturali del territorio di Rho.

Per partecipare contatta:

mail: asia.aliberti@pedagogia.it

tel: 349 301 9512

Informazioni sul progetto https://www.pedagogia.it/stripes/microcosmi-2/