Con "La notte dei pelouche" i bambini scoprono i libri divertendosi

Dopo il successo dell'iniziativa "Una notte in biblioteca" a San Vittore Olona il Comune ha deciso di proporre un evento dedicato ai più piccoli dal titolo "La notte dei pelouche".

Che festa in biblioteca con "La notte dei pelouche"

A San Vittore Olona in biblioteca ci si diverte leggendo. Dopo l'iniziativa partita dal libro "Una notte in biblioteca" degli autori Kazeki e Olanda l'Amministrazione ha organizzato la seconda edizione dell'evento "La notte dei pelouche". L'evento si è svolto questa mattina, sabato 21, in biblioteca dove i bambini sono tornati per riprendersi i loro pupazzi e ascoltare che hanno vissuto durante la notte.



"Un modo da parte del nostro ufficio cultura di avvicinare i bimbi alla lettura dei libri, che hanno lasciato i loro piccoli amichetti per una notte nei locali di Villa Adele e sono tornati a ritirarli per ascoltare le storie di quanto successo loro in questa notte fatata - ha spiegato il sindaco Marco Zerboni - Il ringraziamento va alle operatrici della biblioteca che hanno catturato l'attenzione dei più piccoli con letture per bambini ottenendo un grande successo".