Con il ciclo vaccinale completo si è coperti efficacemente per tutte le varianti

“Tutte le varianti Covid sono coperte efficacemente dopo il completamento del ciclo vaccinale”. E’ quanto emerge da una analisi della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

Con il ciclo vaccinale completo si è coperti per tutte le varianti

“Nel complesso la situazione – si legge nella nota di Regione - appare sotto controllo, soprattutto grazie alla totale genotipizzazione dei tamponi positivi operata da Regione Lombardia, che permette una mappatura in tempo reale della diffusione del contagio e delle sue varianti. In media per tutte le varianti identificate, l’87,2% degli infettati non risultava vaccinato; era vaccinato con prima dose per l’8,1% e vaccinato dopo ciclo completo per il 4,7%”.

“In ogni caso - prosegue la nota - la copertura vaccinale abbatte drasticamente il rischio di contagio e comunque l’eventuale sviluppo della malattia in forma grave. In particolare, dopo il completamento del ciclo vaccinale e trascorsi 14 giorni dalla seconda e ultima somministrazione, la risposta al vaccino risulta pressoché uguale per tutte le varianti”.

I dati aggiornati

“A partire da gennaio e fino a ieri mercoledì 30 giugno – spiega la Direzione - in Lombardia sono state eseguite 18.038 genotipizzazioni per 16.231 pazienti. Complessivamente i pazienti per cui è stata identificata la variante Delta sono stati 228, pari all’1,4% dei pazienti sottoposti a genotipizzazione”.

“Nel solo mese di giugno – conclude la Nota - la percentuale di casi con variante Delta è stata del 10% sul totale dei tamponi positivi mensili. Una percentuale cresciuta molto negli ultimi giorni del mese, pur nel contesto di una costante diminuzione dei positivi al Covid, poiché stiamo assistendo allo switch tra le varianti Alpha e Delta”.