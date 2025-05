Con i proventi dei beni confiscati il Comune assegnerà cinque borse di studio

Borse di studio per gli studenti di Pero, il Comune ne assegnerà cinque.

Cinque borse di studio dal Comune

L'Amministrazione mette a disposizione 1.050 euro destinati alla concessione di cinque borse di studio per gli studenti di Pero. Ogni borsa di studio avrà un valore di di 210 euro. Le risorse a disposizione delle famiglie derivano dal canone di locazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata acquisito dal Comune nel 2021 per finalità economiche con vincolo di reimpiego dei proventi per attività sociali e, nello specifico, per l'istituzione di un programma di borse di studio destinate ai giovani studenti.

Risorse dalla legalità, opportunità per i giovani

L'obiettivo è favorire la frequenza scolastica e contrastare fenomeni di dispersione, utilizzando concretamente i proventi di beni confiscati per investire nel futuro dei giovani e restituire alla collettività ciò che la criminalità aveva sottratto , come atto di giustizia e di responsabilità civile e come segnale forte di legalità e di fiducia nella formazione ne come strumento di crescita personale e sociale. Sarà possibile presentare domanda per le borse di studio entro l'8 giugno, esclusivamente attraverso lo Sportello telematico del Comune di Pero.

Chi può fare domanda e come

Potranno presentare domanda per le borse di studio le famiglie residenti a Pero con i seguenti requisiti: studenti che frequentano le classi II-III-IV delle scuole secondarie di II grado; Isee pari o inferiore a 12mila euro; votazione finale media dell'anno scolastico precedente compresa tra 7 ed 8,99. L'ammissione della domanda è condizionata alla dimostrazione dell'iscrizione all'anno scolastico 2025/2026 e alla presentazione della domanda per la misura Dote Scuola.