Con i piedi per terra: dalla scuola alla Comunità

Tra i tanti frutti che lascia quest’anno scolastico che si è da poco concluso ce n’è uno in più: una nuova consapevolezza nelle giovani generazioni nei confronti dell’ambiente, ma anche un gesto concreto per diffondere la conoscenza del valore del proprio ambiente di vita.

Un progetto di sostenibilità

Il progetto di educazione ambientale “Con i piedi per Terra - Esperienze di sostenibilità tra scuola e territorio educante”, promosso da Fondazione Patrimonio Ca’ Granda e Stripes Cooperativa Sociale Onlus, capofila del progetto, insieme al Comune di Gaggiano (MI), ha visto protagonisti gli insegnanti e gli alunni di 17 classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”.

Laboratori di studenti

I giovanissimi studenti si sono impegnati in una serie di laboratori in classe e ben 14 missioni in campo. Grazie all’affiancamento di educatori ed operatori, esperti sui temi dell’educazione ambientale e della sostenibilità, hanno scoperto il mondo delle api e il mondo dei semi, hanno vestito i panni di reporter professionali, realizzando interviste agli agricoltori, e mappato i tantissimi elementi di valore del patrimonio rurale gestito dalla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda.

Bambini e ragazzi si sono impegnati a farsi promotori con i loro coetanei e adulti di una nuova consapevolezza verso l’ambiente, mettendo a disposizione di tutta la comunità il risultato del loro lavoro e contribuendo così, attivamente, al cambiamento per un futuro migliore.

Da oggi, per tutti i cittadini e i visitatori di Gaggiano, c’è una proposta in più per conoscere le terre della Ca’ Granda, scoprendo le tante sue ricchezze naturali e culturali. In alcuni luoghi il progetto

“Con i piedi per terra” ha infatti lasciato una segnaletica con moltissime curiosità da conoscere, quiz per mettersi alla prova, video interviste e storie a cui accedere dal proprio smartphone con un semplice QR code. Il Green Day di sabato 27 maggio a Gaggiano è stata un’occasione per tutti per scoprire e riscoprire la natura insieme ai bambini, agli insegnanti, alle famiglie e al Comune, che sin dall’inizio ha sostenuto con convinzione quest’iniziativa. Dopo bombe di semi, guerrilla gardening, mangiatoie per uccelli e attività di orienteering, la giornata si è piacevolmente conclusa in piazza Daccò, con la condivisione di un pic-nic urbano e una buonissima merenda a km zero, realizzata grazie alla collaborazione di Cascine e Aziende del territorio.

“Siamo estremamente soddisfatti del progetto e felici di aver messo a disposizione il nostro patrimonio per questa importante opera di educazione ambientale tra le giovani generazioni, le più importanti per noi da coinvolgere”, afferma Achille Lanzarini, direttore generale della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda. “È anche attraverso le reti e le relazioni che si sono sviluppate e rafforzate in questo progetto che possiamo promuovere ulteriormente la cura del territorio, l'ambiente e i temi della sostenibilità tra i giovani”

