Comunità energetiche rinnovabili: un incontro per discuterne

Il Comune di Rho insieme al Comune di Pero organizza il convegno Comunità Energetiche Rinnovabili: una soluzione al caro bollette, un modo per risparmiare producendo energia pulita il 9 giugno 2022, ore 21 nella Sala Convegni Villa Burba, corso Europa 291 a Rho.

Il convegno rappresenta il primo incontro con i cittadini per illustrare i benefici economici, sociali e ambientali della Comunità Energetica Rinnovabili – CER a livello territoriale. La CER rappresenta una soluzione innovativa contro l’aumento dei prezzi dell’energia e promuove la transazione ecologica. L’idea si basa sulla condivisione e sullo sfruttamento dell’energia rinnovabile prodotta sul territorio. Questo comporta una riduzione del costo dell’energia e una riduzione consistente dell’emissione del gas serra.

“La realizzazione della CER è sicuramente impegnativa come tutte le nuove sfide. Come Amministrazione abbiamo deciso di assumerci un ruolo propositivo e attivo nella diffusione delle Comunità Energetiche e nella promozione di iniziative per l’efficienza energetica. Invitiamo a nostra volta i cittadini, le aziende, altri enti locali affinché si assumano a loro volta un ruolo da protagonista e partecipino al convegno come primo passo per approfondire l’argomento” afferma l’Assessore all’Innovazione e Smart city Emiliana Brognoli.