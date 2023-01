Comunità energetiche rinnovabili: un incontro aperto a tutti, mercoledì 15 febbraio, alle 21, all'Agorà.

Mercoledì 15 febbraio, alle 21, all'Agorà di Arese, si terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per approfondire il funzionamento e le opportunità economiche, ambientali e sociali delle comunità energetiche rinnovabili (le cosiddette CER) per i cittadini.

L’Amministrazione comunale, dando seguito all’impegno assunto durante il Consiglio comunale dello scorso 3 novembre, con l’approvazione all’unanimità di due mozioni sulla promozione dell’istituzione di CER e di gruppi di autoconsumo energetico nella Città di Arese, propone un incontro pubblico, per iniziare un percorso informativo e di accompagnamento dei cittadini interessati a costituire o partecipare a una CER sul territorio comunale.

Una CER è un soggetto giuridico no profit a cui possono aderire volontariamente persone fisiche, imprese e pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

L'Amministrazione ha sempre promosso politiche energetiche pulite ed efficienti, puntando sulle fonti rinnovabili per gli edifici pubblici comunali, dalle scuole al Centro civico, dalla sede della Polizia locale alla Casa delle associazioni.

Ora siamo di fronte a una nuova opportunità di cui tutti possono beneficiare, attraverso scelte responsabili di gestione dei nostri consumi energetici domestici e attraverso la condivisione con altri.

Il ruolo dell'Amministrazione sarà di sensibilizzazione, ma anche di parte attiva per lo sviluppo di una CER sul territorio comunale.

Per chi fosse interessato ad approfondire, sarà utile partecipare all'incontro in cui saranno presenti la Sindaca Michela Palestra, gli Assessori Veronica Cerea (delega all’Ambiente) ed Enrico Ioli (delega alla Smart City), il Consigliere Mauro Aggugini.

La parte tecnica verrà illustrata dall’Ingegner Dario Fusco, che sta seguendo il progetto di riqualificazione energetica della Casa di Riposo Gallazzi Vismara.

Sono previste anche testimonianze di cittadini che stanno già intraprendendo questo percorso. Largo spazio verrà infine riservato alle domande della cittadinanza.