Comuni ricicloni: Magnago si attesta sull'82,5% di differenziata

Il Comune di Magnago è stato insignito del prestigioso riconoscimento di Comune riciclone.

Magnago si riconferma tra i Comuni ricicloni

Con una percentuale di raccolta differenziata dell’82,5%, il paese si conferma un esempio virtuoso nella gestione dei rifiuti e nell’impegno per l’economia circolare. L'assessore alle Politiche ambientali Ferruccio Binaghi commenta soddisfatto:

"Questo traguardo è il risultato di un lavoro costante e condiviso tra Amministrazione comunale, cittadini e operatori del settore, volto a garantire un futuro sostenibile per la comunità".

Sono 404 i Comuni lombardi premiati per i risultati ottenuti nel corso dell'ultimo anno: lo dice dossier Comuni ricicloni-Rifiuti free, che premia i Comuni che affrontano la sfida di scendere al di sotto dei 75 chilogrammi per abitante in un anno di residuo secco non riciclabile.

"Un riconoscimento all'impegno dei cittadini"

Prosegue Binaghi:

"Questo premio è un riconoscimento ai cittadini di Magnago e Bienate nel loro impegno quotidiano verso un modello di gestione del rifiuto il più corretto possibile. Vogliamo continuare su questa strada, cercando di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della raccolta differenziata e del riuso".

In Lombardia il dato annuo percentuale è migliorato dello 0,6 %, passando dal 73,2 del 2022 al 73,8 del 2023 nonostante l'aumento complessivo di rifiuti, che si assestano a quota 4.714.739 tonnellate, stando ai dati forniti dal sistema Orso di Arpa Lombardia e rielaborati da Legambiente.

In aumento i comuni Rifiuti free

Il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti ha affermato:

"I dati della 31esima edizione nazionale di Comuni ricicloni hanno confermato la Lombardia al secondo posto in Italia per l’incremento dei comuni Rifiuti free, con un importante +27%. Non va però abbassata la guardia".

Nella foto di copertina, da sinistra: Stefano Migliorini, direttore generale di Amga Legnano, e Ferruccio Binaghi, assessore alle Politiche ambientali del Comune di Magnago