Da lunedì 29 luglio a sabato 31 agosto diversi uffici comunali di Legnano aperti al pubblico modificano, come tutti gli anni, gli orari di apertura.

Comune di Legnano: orari e chiusure nel mese di agosto

Di seguito le modifiche:

Servizi demografici: aperti lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e sabato dalle 8.30 alle 13. Chiusi il giovedì. Il 16 e 17 agosto gli uffici resteranno chiusi. Tutti i servizi saranno erogati, come di consueto, su appuntamento, tranne le autentiche per cui l’accesso è libero. Per l’accesso libero si dà la preferenza ai cittadini residenti a Legnano; ai non residenti non è garantito il servizio.

Cimiteri: l’orario estivo varia soltanto nei giorni di domenica (sino al 25 agosto compreso) e il Ferragosto, quando l’apertura sarà dalle 8 alle 13.

Protocollo: aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

Tributi: aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13

Istruzione: il servizio di Refezione scolastica dal 29 luglio al 9 agosto seguirà i seguenti orari di apertura: martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30; lunedì e venerdì chiuso

Lo sportello sarà chiuso dal 12 al 23 agosto compresi. Il servizio riaprirà mattedì 27 agosto come segue: martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dalle 8.30 alle 13.30, venerdì 30 dalle 8.30 alle 13.00

Lo sportello riprenderà il consueto orario di apertura dal 2 settembre.

Ufficio relazioni con il pubblico (URP): aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00. Chiuso nel pomeriggio di giovedì e il sabato mattina.

Biblioteche:

lunedì e martedì: 15.00 – 19.00

mercoledì, venerdì e sabato: 9.30 – 13.30

giovedì: 9.30 – 13.30 e 15.00 – 19.00

Museo: chiuso tutto il mese di agosto.