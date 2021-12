Il progetto a Parabiago

Cap Holding, associazione El Bigatt e Amministrazione di Parabiago fanno squadra per donare computer non più in uso a famiglie parabiaghesi in difficoltà economica.

Computer donati alle famiglie in difficoltà economica

L'associazione El Bigatt si è fatta promotrice di un'iniziativa a favore delle famiglie parabiaghesi, con figli in età scolare, che si trovano in situazioni di difficoltà economica: donare loro computer non più in uso grazie a Cap Holding.

Sono 20 in tutto i pc non più utilizzati dai dipendenti di Cap Holding che li ha a sua volta donati all'Associazione El Bigatt. Di questi, 12 sono stati consegnati alle famiglie individuate tramite bando patrocinato dal Comune di Parabiago, mentre altri pc sono stati donati ad associazioni locali.

Le parole dell'assessore

Ha dichiarato l'assessore alle Politixhe sociali Elisa Lonati:

"Con la pandemia abbiamo fatto i conti con le scuole chiuse e questo ha comportato la necessità di molte famiglie di attrezzarsi con strumenti informatici idonei per far seguire ai propri figli le lezioni in dad. Purtroppo, non tutte le famiglie hanno potuto attrezzarsi in tal senso e questo ha messo in evidenza un bisogno nuovo, dettato e aggravato anche dalla conseguente crisi economica e occupazionale che la pandemia ha portato con sé. Questa opportunità ha risposto, quindi, a questo bisogno e ne siamo lieti. A nome dell'Amministrazione comunale ringrazio il presidente dell'associazione El Bigatt, Marco Morlacchi che ha creduto in questa iniziativa e Cap Holding nella persona del dott. Arrara".

"Da tempo in campo a supporto delle fragilità"

Ha poi continuato il presidente di El Bigatt, Marco Morlacchi:

"Ringrazio tutti per aver dato seguito a questa iniziativa e contribuito a realizzarla, in particolar modo ringrazio Cap Holding e l'Amministrazione comunale per essersi resi parte attiva. L’Associazione El Bigatt e i suoi soci si impegnano da tempo in azioni rivolte alla cittadinanza a supporto delle fragilità, della prevenzione sanitaria e nella promozione di eventi che possano informare su tematiche specifiche. Pertanto, poter donare computer ai ragazzi che non possono al momento permetterselo, ci rende lieti di perseverare nei nostri obiettivi".