Si sono conclusi i lavori a Robecco di sistemazione di piazza 21 luglio e di sfalcio dell'erba.

Completati i lavori di decoro urbano e di cura del verde

Conclusi i lavori in piazza 21 luglio. Come da cronoprogramma, gli interventi – finanziati con una variazione di bilancio e costati 60.000 euro – hanno riguardato il ripristino delle panchine, il ripristino delle pavimentazioni, la sistemazione del verde e le vasche (si allegano foto). Da ultimo, verrà a breve installato un tabellone luminoso per gli annunci del Comune: sarà utilizzato per le informazioni di servizio, utili per i cittadini.

Sono inoltre cominciati gli interventi per lo sfalcio dell’erba. A Robecco sono già stati completati, mentre sono in corso quelli nelle frazioni. La giunta comunale intende procedere a rotazione. Questa volta si è iniziato da Robecco per poi procedere con lo sfalcio nelle frazioni, la prossima volta si comincerà dalle frazioni per poi finire con il capoluogo.