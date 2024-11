Compleanno in Casa famiglia per Rebecca che compie 102 anni

Negli scorsi giorni, la signora Rebecca Repossini ha soffiato 102 candeline. Un nuovo traguardo raggiunto per l'anziana residente alla Casa famiglia di San Vittore Olona. Classe 1922, è nata il 24 Ottobre.

Originaria di Parabiago, trascorre l’infanzia tra Vaprio d’Adda dove si trasferisce per un certo periodo con la sua famiglia e le rive dell’Olona. Il papà ha lavorato per una vita alla Tessitura Visconti – una realtà storica della zona – quindi, gli anni della biglietteria nella piazza di San Vittore. Rebecca si sposa giovanissima, a 18 anni con il signor Mario con il quale condivide l’intera vita. Non avendo figli, si dedica ai rapporti familiari in primis quello con la sorella Annunciata. Un legame forte così come quello con l’anziana madre di cui si occuperà a lungo, al pari di quello con gli amati nipoti e pronipoti.

Da sempre impegnata nel sociale e in particolare presso la Parrocchia e la San Vincenzo locale, dal 2019 torna nell’Alto Milanese ed entra nella Casa Famiglia di San Vittore Olona. Nonostante l’età Rebecca ancora oggi è una donna tenace e dal carattere forte, un esempio per tutti noi; nel giorno del suo compleanno oltre ad essere circondata dall’affetto dei suoi cari, dagli ospiti e operatori.