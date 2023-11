Commissione mensa, nomine deserte

Problemi per la mensa di Casorezzo, che questa volta però riguardano i genitori. Nessuno si è fatto avanti per le nuove nomine della commissione mensa, quella che ha il compito di andare a fare dei controlli a sorpresa durante i pasti degli studenti nelle scuole casorezzesi per valutare l’operato della ditta che prepara i pranzi. Cosa che non è piaciuta alla Giunta guidata dal sindaco Pierluca Oldani.

"Nomine deserte"; il rammarico del sindaco di Casorezzo Oldani

Sono andate deserte le nomine, osserva infatti il primo cittadino:

«Nessuno si è presentato per la commissione mensa della scuola, nessuno si è fatto avanti e abbiamo dovuto chiedere agli attuali commissari che rappresentano i genitori di rimanere perché questa commissione ci deve essere perché qualcuno deve controllare, a parte noi come amministrazione quando andiamo ad assaggiare i pranzi», racconta il primo cittadino di Casorezzo Pierluca Oldani. E poi lo sfogo: «Perché poi è chiaro che a questo punto io non posso più accettare critiche o lamentele perché se nessuno si fa avanti per controllare vuol dire che si parla per sentito dire, che è qualcosa che non serve a nessuno».

"Non abbiamo trovato 6 genitori disponibili", sottolinea Oldani

Una commissione quella della mensa che andava rinnovata basandosi su delle domande da presentare entro il 2 ottobre. Già in quella data non ne arrivarono e per questo ci fu una proroga fino al 31 del mese. Dilazione che ebbe lo steso esito. La commissione è composta da dieci persone di cui sei genitori di alunni che frequentano le scuole di Casorezzo, o almeno dovrebbe.