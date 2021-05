Commercio, nuovo giro di aiuto dal Comune

Nuova tranche di aiuto dal Comune per le attività maggiormente colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia.

Commercio

L’Amministrazione comunale di Cornaredo ha deliberato di concedere contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza Covid-19 in favore delle attività commerciali presenti sul territorio di Cornaredo nelle categorie: esercizi di vicinato, pubblici esercizi, attività artigianali di servizi alla persona.

Domande online

Le domande per aderire al bando dovranno essere presentate tramite Pce all’indirizzo protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it entro le 12 del 23 giugno, si trovano disponibili sul portale online del Comune di Cornaredo.

Il bando è rivolto alle attività che hanno subito una sospensione totale obbligatoria della propria attività in ragione della regolamentazione governativa adottata per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

Aiuti dal Comune

Il Comune ha stanziato per questo bando un importo complessivo di 50mila euro: 40mila destinati agli imprenditori che svogono la propria attività in locali in affitto o con mutuo aperto, 10mila euro invece per chi lavora in locali di proprietà.

Agli imprenditori cornaredesi verrà riconosciuto un contributo di 500 euro, che potrà salire fino a un massimo di 3mila euro cadauno, o scendere, in base al numero di adesioni al bando.