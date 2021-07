Commercio e artigianato: nel Milanese 12 nuove attività storiche

Commercio e artigianato: sono 117 le nuove attività storiche riconosciute a marzo 2021 da Regione Lombardia. Queste si aggiungono alle 2.118 imprese che già sono iscritte all'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione. Nella provincia di Milano sono 12.

Commercio e artigianato

In Regione, negozi e locali storici sono riconosciuti dal 2004, perché essi rappresentano un vero patrimonio sia economico, sia di tradizioni socio culturali del territorio lombardo. Sono, infatti, testimonianze ed espressioni vive dell'identità storica e urbanistica di una città come di un piccolo centro.

Nel 2019 è stata approvata una modifica alla legge regionale 6/2010 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere'. La riforma ha incluso anche le botteghe artigiane per riconoscere formalmente la rilevanza del patrimonio delle attività storiche. In particolare l'obiettivo è di poterle sostenere in modo più efficace, portando a rango legislativo il percorso di valorizzazione messo in atto in precedenza.

Nel Milanese 12 nuove attività storiche

Ecco le nuove attività riconosciute nell'area metropolitana di Milano suddivise per Comune.

MILANO: Bar Nilo (1969), Locale Storico, Storica Attività; Cappelleria L. Cabella (1924), Negozio Storico, Negozio Storico; Carbognin Fiori (1922), Negozio Storico, Storica Attività; Cartoleria Bonfioli (1940), Negozio Storico, Negozio Storico e Castiglioni Roberto E Luigi (1972), Bottega Artigiana Storica, Bottega Storica.

CASOREZZO: Merceria (1976), Negozio Storico, Storica Attività.

CORBETTA: Ferramenta Casalinghi (1943), Negozio Storico, Storica Attività.

GUDO VISCONTI: Trattoria Castello (1949), Locale Storico, Locale Storico.

LEGNANO: Oldrini (1976), Negozio Storico, Storica Attività.

MAGENTA: Rossoni (1980), Negozio Storico, Storica Attività.

SAN GIULIANO MILANESE: Commerciale Lem (1981), Negozio Storico, Storica Attività.

VITTUONE: Fagnani Fiori e Piante (1961), Negozio Storico, Storica Attività.