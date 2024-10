Protesta dei commercianti contro la riqualificazione del centro storico di Arese questa mattina davanti al Comune.

Commercianti in protesta per la riqualificazione del centro storico di Arese

"Dopo la richiesta fatta al consiglio comunale per un'assemblea plenaria pubblica, aperta a tutti, i rappresentanti del comitato per la tutela del centro storico e dell'Associazione commercianti avrebbero dovuto incontrare il Sindaco e i capigruppo di maggioranza e opposizione per organizzare la pubblica adunanza... ma il giorno prima dell'appuntamento hanno scoperto dai social che il primo cittadino ha organizzato da solo una presentazione dello stesso progetto già visto. Ci sentiamo presi in giro", tuona Mariagrazia Vinciguerra presidente del Comitato cittadino.

Continua la battaglia del comitato

"Pensavano di essere riusciti a chiudere la questione in estate, con i residenti in vacanza, facendo due incontri alla tarallucci e vino che di fatto non hanno portato ad alcuna modifica di progetto; invece grazie al lavoro del nostro presidente Walter Lanticina sono finiti a fine ottobre a tornare a presentare il progetto".

Dice Carlo l'ortolano socio dell'associazione commercianti.