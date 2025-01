Commemorazione laica domenica 12 gennaio alle ore 10 presso il cenotafio di Serafino Dell'Uomo ad Abbiategrasso.

Commemorazione per l'eroe risorgimentale Serafino Dell'Uomo

Un momento di condivisione e confronto, nonché di conoscenza di questo piccolo tassello all'interno del più ampio mosaico della storia risorgimentale. L'invito è esteso non solo agli abbiatensi, ma a tutti coloro che hanno a cuore la memoria storica e la costruzione di una memoria condivisa.

"Auspichiamo, inoltre, che questo nostro piccolo gesto che si ripete da tre anni possa essere imitato anche in altre realtà cittadine, non per forza in merito alla storia risorgimentale" fanno sapere gli organizzatori Baroni Fabio, Bartolomeo Davide, Benassi Alessio, Grittini Edoardo, Lacanu Andrei, La Cara Maria, Mussi Gianluigi, Pecoraro Alessandro, Platti Luca e Veronelli Federico.