Commemorazione per l'eroe risorgimentale Serafino dell'Uomo

E' stata commemorata ad Abbiategrasso ieri, 12 gennaio 2025, la memoria dell'eroe risorgimentale Serafino dell'Uomo.

Un momento che ha permesso di dare continuità a quella che è ormai una consuetudine da tre anni (sia in occasione dell'anniversario di morte sia nella settimana in cui si svolsero le Cinque Giornate di Milano).

"Un piccolo gesto in cui crediamo fermamente, la perseveranza ne è l'indizio più lampante, con cui vogliamo continuare a tenere viva la memoria dell'eroe risorgimentale, ma più in generale invitare la città a riflettere sul suo passato - fanno sapere Baroni Fabio, Bartolomeo Davide, Benassi Alessio, Grittini Edoardo, Lacanu Andrei, La Cara Maria, Mussi Gianluigi, Pecoraro Alessandro, Platti Luca, Veronelli Federico - Abbiamo deposto un vaso composto da un'edera, una pianta che non si ferma nella sua crescita e che auspichiamo sia lo spirito con cui la città non smetta mai di cercare le proprie radici, e da dei fiori finti che rappresentano il tricolore, il Risorgimento. Un simbolo perenne, appunto, che richiede attenzione e cura, così come noi la vogliamo offrire a Dell'Uomo. Per noi è stata una mattinata dove sono nate altre idee ed altri spunti che non vediamo l'ora di proporre alla città, notando come si aggiungano persone nuove, anche solo per curiosità vedendo il gruppo di persone vicino al cenotafio".