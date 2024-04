Commemorazione in ricordo di Carlo Borsani

Appuntamento martedì 30 aprile a Legnano organizzato da "Legnano non dimentica" per commemorare Carlo Borsani.

"Come ogni anno, le Comunità legnanesi si danno appuntamento martedì 30 aprile per ricordare il martirio di Carlo Borsani, eroe di Legnano, invalido di guerra e Medaglia d'oro al valor militare, barbaramente ucciso dai partigiani a guerra finita il 29 aprile 1945", hanno fatto sapere gli esponenti del comitato.

Il concentramento è previsto dalle ore 19:30 presso il parcheggio di via Gilardelli. Da lì, alle 20:15 partirà un corteo diretto al piazzale Carlo Borsani, dove verrà deposta una corona di fiori e, dopo un momento commemorativo, si svolgerà il rituale del Presente.

"La memoria si onora con l'azione. Esserci, per ricordare chi ha pagato con la vita l'amore sconfinato per l'Italia. Esserci, per regalare ad un grande legnanese l'abbraccio della sua Legnano. Esserci, per mantenere viva una fiamma che non si spegnerà mai."