arese

Commemorazione dei Caduti ad Arese alla presenza della cittadinanza.

Commemorazione dei Caduti ad Arese alla presenza della cittadinanza.

Commemorazione dei Caduti ad Arese

Ieri, domenica 7 novembre, anche Arese ha dedicato la mattina all'Unità Nazionale, alle Forze Armate e alla commemorazione dei Caduti di questa mattina.

Una giornata per ricordare quanti hanno combattuto con grande spirito di sacrificio per l'unità del nostro Paese e per ringraziare le Forze Armate, al servizio della pace in Italia e nel mondo, per il coraggio con cui assolvono i rischiosi compiti ai quali sono chiamati.